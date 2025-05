The good wife S4 E17 - Virage glissant

Diffusé le 10/11/2013

Alicia et Will défendent une femme dont le mari est décédé dans un accident de voiture. L'assurance ayant des doutes sur la réelle cause du décès, une enquête médico-légale est ouverte. Celle-ci déterminera également si la veuve peut toucher l'assurance vie du défunt. De son côté, Cary retrouve son père via l'un de ses nouveaux clients. Pendant ce temps, alors que l'élection du gouverneur de l'Illinois arrive à grands pas, des erreurs et des manipulations sont commises dans l'équipe de Peter...