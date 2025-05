The good wife S4 E4 - Crime de haine

Diffusé le 15/09/2013

Jackie est de retour après son hospitalisation suite à un malaise cardiaque ; elle souhaite faire campagne aux côtés de son fils. Au même moment, Eli et Kalinda continuent d'enquêter sur l'hypothétique liaison de Peter, avancée par la journaliste Mandy Post. De leur côté, Diane et Alicia défendent les parents d'un jeune Afro-Américain de 18 ans, étudiant à l'université de Chicago et membre de l'équipe de water-polo, assassiné lors d'un bizutage...