The good wife S4 E8 - Juge et partie

Diffusé le 06/10/2013

Will défend une femme accusée d'avoir incité son amant à assassiner son mari. Il fait face à Laura Hellinger, nouvelle adjointe au bureau du procureur. Suite à une discussion dans un bar avec le juge chargé de l'affaire, Will demande l'aide d'Alicia afin de le faire récuser, mais la situation dégénère... Au même moment, Grace se rapproche d'un garçon dont l'ex petite amie s'est suicidée récemment et Zach donne un coup de main pour la campagne électorale de son père...