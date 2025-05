The good wife S5 E4 - Havre de guerre

Diffusé le 20/04/2014

Lockhart & Gardner est attaqué par l'une de ses assistantes pour environnement de travail hostile et harcèlement sexuel. Le cabinet décide alors de faire appel à Maître Tascioni pour le représenter dans cette affaire. Au même moment, Diane revient négocier son départ avec Will et découvre les intentions d'Alicia. Jackie est de retour, et malgré leurs nombreux désaccords, Elie lui demande un service, qu'elle accepte à condition de pouvoir superviser l'investiture de son fils...