The good wife S6 E4 - La pilule rouge

Lire la vidéo

Diffusé le 06/12/2015

Alicia réfléchit désormais sérieusement à se présenter au poste de procureur. Afin de s'y préparer, elle rencontre Eli ainsi que son directeur de campagne, Johnny Elfman. Ils abordent notamment tous ses dossiers compromettants et Alicia va de surprises en déconvenues... Toute sa famille et sa vie personnelle et professionnelle y passe. Au même moment, Lemond Bishop est assigné en justice concernant ses affaires immobilières ; Castro n'a pas dit son dernier mot...