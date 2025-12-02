The honourable woman

Ephra interroge Atika afin de savoir qui est le vrai père de Kasim. La jeune femme lui raconte alors les faits survenus huit ans auparavant : Nessa était en visite à Gaza afin de prononcer un discours auprès des étudiants qui bénéficient de fonds envoyés par la fondation Stein. Elle apprend qu'une partie de l'argent a été détourné pour financer des actions guerrières et tente de mener sa propre enquête. Nessa rencontre pour la première fois Atika à un checkpoint à la frontière entre Israël et la Palestine.