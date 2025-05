The Humanity Bureau : menace sur l'humanité The Humanity Bureau : menace sur l'humanité

Diffusé le 01/02/2019

En 2030, le réchauffement climatique a fait des ravages sur le midwest américain, le transformant en désert. Afin de contrôler la récession économique, une agence gouvernementale américaine, appelée le bureau de l'humanité, exile les membres de la société jugés improductifs dans une colonie supposée paradisiaque, le New Eden. Noah Kross est un employé ambitieux de cette agence qui a le pouvoir de bannir les personnes improductives. Il enquête sur une affaire portée en appel par une mère célibataire et son fils. Réalisant le sort injuste qui leur sera réservé, Kross part en croisade pour les sauver et révéler la vérité sur le bureau de l'humanité.