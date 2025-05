The island, les secrets de l'île Épisode 4

Lire la vidéo

Cette semaine, Mike Horn nous montrera de nouvelles techniques pour survivre sur une île déserte sans aucun matériel et partira à la recherche de son premier repas dans la jungle… À travers le fameux « vrai-faux », comparaison entre ce que les participants avaient dit d'eux-mêmes avant le départ… et la réalité de l'île ! Les hommes avaient-ils vu juste ?Surprise avec le retour de Greg, Anthony et Michel de la première saison de The Island qui découvriront en exclusivité des images de l'île des hommes et de l'île des femmes et donneront toutes leurs impressions ! Alors que vont-ils penser de leur relève ?Retour aussi sur Hélène, une participante qui prend de plus en plus d'importance sur l'île des femmes.Et enfin Eve Massart et Marc Mouret donneront toutes leurs techniques pour établir un bon campement dans la nature.