The island, les secrets de l'île Épisode 2

Lire la vidéo

Diffusé le 08/01/2025

Plongez au cœur de l’aventure The Island avec des images inédites et des moments exclusifs des personnalités. Découvrez comment elles ont affronté les défis les plus extrêmes et la dureté de la vie dans la jungle. Loury Lag, l’expert en survie, commentera leurs choix. Mais ce n’est pas tout ! Loury partagera ses techniques de survie, ses astuces indispensables et ses conseils pour affronter la nature sauvage. Et pour pousser l’expérience encore plus loin, il vivra cette aventure en parallèle et en solitaire, face aux mêmes dangers et à la même île isolée.