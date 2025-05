The island, les secrets de l'île Épisode 1

Chaque semaine, « The island, les secrets de l'île » reviendra sur les moments forts de l'expérience et proposera d'en découvrir toujours plus sur la survie avec Mike Horn mais aussi Marc Mouret et Eve Massart, deux spécialistes en la matière.Cette semaine, retour sur les préparatifs de l'expérience avec en exclusivité, la formation que Mike Horn a prodiguée aux 2 groupes avant leur départ, mais aussi avec toutes les images des derniers instants de nos participants dans le confort de la civilisation ! Eve Massart et Marc Mouret donneront de précieux conseils pour faire face à la fameuse saison des pluies.Enfin, le « match hommes-femmes » permettra de voir qui, entre les 2 groupes, a le mieux réussi ses premiers pas sur l'île !