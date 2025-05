The island, les secrets de l'île Épisode 1

Nous reviendrons sur les moments forts du prime avec des séquences inédites et des focus sur les naufragés mais aussi des décodages de ces hommes et de ces femmes en situation de survie.Grâce à Ève Massart, notre aventurière ancienne infirmière militaire, nous découvrirons ce qui se passe dans la tête des naufragés avec un nouveau sujet « Psy Island » et nous analyserons leurs attitudes et leurs réactions dans « Ève refait le prime ». Un nouvel aventurier, Erwann Hery, instructeur et secouriste de formation, fera son entrée dans le programme et nous montrera ses astuces à lui pour survivre en milieu hostile avec une spécialité : recréer des objets du quotidien (une machine à laver le linge, un réfrigérateur ou encore un four) avec ce que nous offre la nature.Enfin cette année, place à l'humour ! The Island, c'est dur, mais parfois aussi drôle grâce à la plume acérée et le ton impertinent du journaliste et auteur Aymeric Beneton. Il nous proposera des séquences inédites, des bêtisiers et des analyses de situations décalées, traités dans de nouveaux sujets tels que « La Gazette de The Island », « La remises des Palmes de The Island » ou « Ils ont dit… ils ont menti ! ».