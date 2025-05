The island, les secrets de l'île Épisode 2

Dans « The Island, les secrets de l'île » nous vous dévoilerons tous les secrets de cette expérience hors du commun... Vous allez découvrir les 13 hommes comme vous ne les avez jamais vus, et grâce à nos experts, Mike Horn et Marc Mouret, vous apprendrez tous les trucs pour passer maître en survie.Dans « The Island, les secrets de l'île », nous reviendrons sur les moments les plus marquants du prime time. Mais aussi sur les plus drôles... Vous apprendrez également avec Marc Mouret toutes les astuces qui vous permettront à vous aussi de devenir de vrais aventuriers... Comment filtrer l'eau ou comment nettoyer des blessures quand on est seul sur une île déserte ?Vous découvrirez aussi des images exclusives des 13 hommes chez eux dans le monde moderne avant le début de l'aventure… Enfin grâce à Mike Horn en pleine jungle, vous apprendrez à rester en vie en milieu hostile. Il nous montrera ses réflexes, ses astuces, ses techniques pour se construire un abri, trouver à manger et à boire…