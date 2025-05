The island, les secrets de l'île Épisode 2

Lire la vidéo

Cette semaine, Mike Horn se mettra pour la première fois lui-même dans la peau d'un naufragé et donnera tous ses secrets pour survivre sans aucun matériel en milieu hostile !Retour également sur la visite qu'avait faite Mike Horn sur l'île des femmes avant l'arrivée des participantes… Ce repérage offrira un éclairage précieux sur les richesses et les dangers de l'île.À travers « une journée type » sur l'île des hommes et sur l'île des femmes, découverte du quotidien des participants loin de toute civilisation !Retour aussi sur Julieta, la médecin de l'île des femmes qui semble prendre les rênes du groupe. Enfin, nos experts en survie Eve Massart et Marc Mouret donneront toutes leurs méthodes pour faire du feu sans briquet ni allumettes !