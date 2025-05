The island, les secrets de l'île Épisode 2

Tout de suite après le prime, Eve Massart, notre spécialiste de la survie débriefe sur le terrain les évènements importants de la soirée des naufragés. L'occasion pour elle de prodiguer de précieux conseils de pêche et d'expliquer comment manger une denrée inconnue sans s'empoisonner. Vous saurez également tout de la préparation à l'aventure du nouveau groupe de 5 ! Avec un focus sur la chatoyante végétarienne, Jennyfer, qui s'est particulièrement distinguée ce soir par son manque d'aisance en jungle. Chez les 3 hommes, c'est Patrick qui s'est fait remarquer au sein de son groupe. Ce soir dans l'after : le portrait de notre gentil père de famille tout droit venu de Belgique. Et puis la Gazette de The Island fait son entrée dans les Secrets de l'île. Entre scoops, scandales et inédits, cet hilarant rendez-vous hebdomadaire vous dévoile absolument tout de la face cachée des naufragés. Grande nouveauté de cette 3e saison : Psy Island. Eve Massart décrypte le comportement des naufragés au travers de sujets importants tels que l'impact de la saison des pluies sur le moral ou encore le rattachement à des références communes telles que le film Seul au monde. Également au programme, un impitoyable comparatif des groupes. Organisation, nourriture, moral : entre balade de santé pour certains et enfer sur terre pour d'autres, quel groupe obtient la meilleure note ? Retrouvez enfin la suite tant attendue des aventures de Mike Horn naufragé, suivi d'Erwann Hery qui expliquera comment se protéger du soleil avec ce que nous fournit la nature.