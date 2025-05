The island, les secrets de l'île Épisode 3

Cette semaine, Mike Horn poursuivra ses aventures dans la peau d'un naufragé et montrera comment se déplacer dans la jungle et trouver un abri… Retour également en exclusivité sur la préparation des participants, en France, avant le départ…Mike Horn analysera un évènement important sur l'île des hommes : la séparation en deux groupes. Il livrera aussi un éclairage sur 2 fortes personnalités : Vince, le moins aventurier de l'île des hommes et Muriel, la doyenne de l'île des femmes.Eve Massart et Marc Mouret donneront toutes leurs techniques pour trouver à boire dans la nature… Enfin, rencontre exclusive avec Mike Horn chez lui en Suisse pour découvrir l'homme qui se cache derrière l'explorateur.