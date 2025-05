The island, les secrets de l'île Épisode 3

Cette semaine, l'île continue de révéler ses secrets. Eve Massart revient sur les grands moments de la soirée. Entre l'optimisation des ressources et la visite des campements des naufragés, leur aventure n'aura plus aucun mystère. Suivra la remise des Palmes de The Island. Qui sera le naufragé le plus maladroit, le plus coquet ou encore le plus râleur ? Réponse lors de cette surprenante remise de prix. Ce soir, 2 naufragées ont quitté l'aventure. Nous reviendrons avec elles sur leur parcours.Retrouvez ensuite la Gazette de The Island. Entre scoops et secrets inavouables, venez découvrir ce qu'il se passe réellement sur l'île lorsque vous avez le dos tourné. Psy Island continue avec le décryptage de la désorganisation des groupes ou les conséquences d'un leader boiteux en survie ! Retrouvez enfin la suite des aventures de Mike Horn naufragé et le système d'Erwann Hery, notre spécialiste du système D qui fabrique une authentique machine à laver le linge au beau milieu de la jungle.