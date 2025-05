The island, les secrets de l'île Épisode 4

Comme à son habitude, Eve Massart se rend directement sur l'île afin de revenir sur les grands moments de la semaine des naufragés. En prime, de précieux conseils pour organiser au mieux un campement au beau milieu de la jungle. Certains naufragés ne s'attendaient pas à une aventure si compliquée. Entre ce qu'ils ont dit avant l'aventure et la réalité, la désillusion est grande ! Ce sont « Les gagnés / ratés de The Island ». Pascale et Sandrine, nos deux quinqua-inséparables du groupe des 4 femmes, se sont faites remarquer dans le prime : portraits croisés dans l'after ! Tout ce que vous rêvez de savoir sur les naufragés se trouve dans la Gazette. Entre inédits, indiscrétions et situations cocasses, les naufragés ne se cachent plus rien. Eve Massart continuera ensuite son analyse psy de la survie, comme les affinités dans un groupe et la réapparition de T.O.C en situation de stress !La soirée se prolongera ensuite avec Maryse, notre médecin urgentiste hyperactive qui s'est distinguée dans le prime par son impressionnant malaise. Rendez-vous aux urgences du CHU de Montpellier pour un portrait à 100 à l'heure. Suivront ensuite les aventures de Mike Horn naufragé et les tutos de nos spécialistes en survie. Si Eve Massart nous expliquera comment se débarrasser des moustiques, Erwann Hery, lui, fabriquera un véritable four artisanal !