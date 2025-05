The island, les secrets de l'île Épisode 5

Cette semaine, Mike Horn s'est mis dans la peau d'un naufragé sur une île déserte et nous montre toutes ses techniques pour se faire repérer ! Pour la première fois dans l'expérience The Island, les proches des participants, depuis Paris, pourrons découvrir quelques images de l'île… Ils livreront toutes leurs impressions et l'émotion sera au rendez-vous.À travers le fameux « vrai-faux » (comparaison entre ce que les participantes avaient dit d'elles-mêmes avant le départ et la réalité sur l'île), les femmes avaient-elles vu juste ?Eve Massart et Marc Mouret, spécialistes de la survie, donneront toutes leurs techniques pour établir un bon campement dans la nature. Eve Massart montrera aussi comment se soigner dans la jungle grâce à des techniques, parfois surprenantes, de médecine naturelle.Retour aussi sur Virginie, la plus aventurière des participantes qui semble à bout cette semaine. L'agricultrice a en effet de plus en plus de mal à s'entendre avec le groupe…