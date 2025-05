The island, les secrets de l'île Épisode 5

Lire la vidéo

Eve Massart débriefe cette soirée pleine de surprises en se rendant sur le lieu de vie des naufragés. Vous saurez également tout de l'aventure de Jennyfer, l'amie des animaux, et de celle de Mehdi, père de 2 enfants. Comme chaque semaine, les inédits, les inavouables, les buzz de l'île sont dans la Gazette de The Island !À mi-chemin de l'aventure, que se passe-t-il dans le cerveau des naufragés ? Eve Massart décrypte leur comportement face aux affres de la survie. Entre stress et personnalités dîtes « nature mortes », découvrez comment l'être humain se comporte en situation extrême. Pour la première fois en 3 saisons de The Island, accédez aux coulisses de l'équipe médicale, la « Safety Team ». Accompagnez Adrian, Matt et les autres lors d'une intervention imprévue sur l'île auprès des naufragés. Vous ferez aussi mieux la connaissance de François, l'étonnant DJ parisien, passionné de reptiles, qui a décidé de troquer sa salle de bain contre les difficultés de l'île. Également au programme, la suite des aventures de Mike Horn naufragé, ainsi qu'un tuto d'Eve Massart qui vous donnera toutes les clés afin de repérer et d'observer des animaux sauvages en pleine nature.