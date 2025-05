The island, les secrets de l'île Épisode 6

Mike Horn, qui s'est mis dans la peau d'un naufragé sur une île déserte, montrera comment pêcher lorsque l'on n'a aucun matériel.Grand palmarès à mi-parcours pour remettre des prix un peu décalés aux participants… Alors, qui recevra le prix de la meilleure chute, de la pire coiffure ou encore celui du meilleur chanteur ?Ce sera ensuite au tour de quelques proches de nos participantes de se réunir à Paris pour découvrir en exclusivité des images de l'île. Ils livreront toutes leurs impressions et l'émotion sera au rendez-vous…Focus aussi sur Sandy et Vincent, deux personnalités fortes qui se font de plus en plus remarquer sur leurs îles respectives. Enfin, retour sur la pêche ; un gros problème pour les hommes comme les femmes. Eve Massart et Marc Mouret, spécialistes en survie, donneront tous leurs conseils sur le sujet.