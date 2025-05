The island, les secrets de l'île Épisode 6

Eve Massart débriefe sur le terrain la soirée pleine de rebondissements des naufragés. Entre scoops, manies inavouables et comportements saugrenus, ne ratez pas la Gazette de The Island !Bruno, notre pharmacien de Levallois, s'est de nouveau illustré, passant de personnage volubile à naufragé attachant. L'occasion de revenir sur l'ensemble de son évolution depuis le début de l'aventure. Dans le Top 5 de la gastronomie, découvrez les 5 mets les plus incontournables des 3 saisons confondues de The Island. Sa connaissance de la nature impressionne : retour sur l'aventure d'Aurélien, notre fascinant caméraman parisien. Comme chaque semaine, plongez dans la dimension psychologique de l'aventure avec Eve Massart. Au programme ce soir, la mixité dans les groupes ou encore la perte des repères habituels provoquée par le mauvais fonctionnement intestinal des naufragés ! Sans oublier la suite des aventures de Mike Horn naufragé et le tuto d'Eve Massart à la découverte de la faune et la flore en jungle. Enfin, comment ne plus jamais vous ennuyer avec Erwann Hery, qui fabriquera, avec ce que lui donne la nature, un célèbre jeu de quilles finlandais : le Mölkky.