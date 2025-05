The island, les secrets de l'île Épisode 7

Comme chaque semaine, Eve Massart se rendra sur l'île afin de débriefer tous les moments importants de la soirée des naufragés. L'occasion pour notre survivaliste de donner des petites astuces pour ne plus jamais se perdre en jungle !La gazette de the Island dévoilera de nouvelles situations inavouables, des buzz et des scandales sur l'île !Personnage incontournable de cette 3e saison, Didier s'est distingué ce soir. Retour sur l'aventure haute en couleur de cet agent de maîtrise dans un cimetière pas comme les autres. Après 3 semaines passées sur l'île, nos citadins sont de vrais survivants mais ont oublié les bonnes manières ! Le rire est au rendez-vous dans le Top 10 « à l'état trop sauvage ». Avec Psy Island, entrez dans la tête des naufragés. Eve Massart aborde pour nous les caps psychologiques cruciaux que ces derniers passent au fur et à mesure que les semaines avancent. Au programme notamment ce soir, le manque total de libido des naufragés !Comment se déroule une journée type dans « 24h sur l'île »? Entrez dans la peau des naufragés et accompagnez-les tout au long d'une journée type sur l'île !Ce soir, c'est le lillois Martin qui s'est illustré. De jeune geek, manquant de confiance en lui, à aventurier accompli, découvrez son portrait inspirant. Et puis les aventures de Mike Horn naufragé prennent fin ce soir. Parviendra-t-il à quitter son île déserte ? Grâce au tuto d'Eve Massart, vous sauvez également tout des bienfaits de la noix de coco et Erwann Hery dispensera ses astuces pour fabriquer un véritable réfrigérateur en pleine jungle !