The island, les secrets de l'île Épisode 8

Lire la vidéo

Cette semaine Mike Horn, qui s'est mis dans la peau d'un naufragé, montrera comment construire un radeau et comment se préparer à quitter une île déserte.Une petite surprise avec des séquences insolites et inédites de nos participants sur leur île. À Paris, émotion garantie avec les proches des femmes qui découvriront des images de l'île. Retour aussi sur Morgan et Prana, deux personnages hauts en couleur.Et bien sûr, les conseils de survie seront toujours au rendez-vous !