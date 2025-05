The island, les secrets de l'île Épisode 8

L'aventure des naufragés touche à sa fin. Eve Massart les retrouve avant leur retour à la civilisation. Vous ferez le plein d'émotion lors du premier coup de téléphone passé à leur famille, suivi de leur hilarante découverte devant le miroir pour la première fois en 28 jours. C'est ensuite lors d'un dîner souvenir que tous évoqueront les grands moments de cette troisième saison. Suivez ensuite nos héros lors d'un bel après-midi en petits groupes : entre SPA, centre commercial, visite de la vieille ville et soirée mémorable sur un magnifique rooftop éclairé aux lumières de la ville, nos anciens naufragés ne savent plus où donner de la tête !L'heure des adieux entre naufragés a sonné. Assistez aux premières retrouvailles des naufragés et de leurs familles. Sortez les mouchoirs !Enfin que sont-ils devenus ? 3 mois plus tard, comment l'aventure a-t-elle impacté les naufragés ? Retrouvez-les pour un retour en images décapant de leur aventure. Sans oublier les indispensables bêtisiers de Mike Horn et de nos survivalistes Eve Massart et Erwann Hery !