The island, les secrets de l'île Épisode 9

Cette semaine dans Les secrets de l'île, après avoir quitté leur île, les hommes et les femmes se rencontreront enfin et pourront comparer leur expérience... Alors qui s'en est le mieux sorti ?En exclusivité découvrez aussi les images avant /après des participants... Après 28 jours de survie, ils se sont transformés physiquement mais pas seulement !Et, bien-sûr, l'humour sera au rendez-vous avec un grand palmarès de tout ce qui nous a le plus amusé cette année et aussi, un bêtisier inédit de Mike Horn et Eve et Marc, nos experts en survie...