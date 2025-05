The island, les secrets de l'île Épisode 1

Images inédites, bêtisiers, coulisses : après le prime, « The Island Célébrités, les Secrets de l'île » permet de prolonger l'aventure vécue par les naufragés volontaires ! C'est l'occasion d'en savoir plus sur la façon dont les 11 célébrités, plus habituées aux strass et paillettes du show-business qu'à la vie à la dure, ont supporté leur expérience de survie. Comment surmontent-elles le manque de nourriture et de confort ? Comment vivent-elles le fait de se montrer à nu, sans artifices ? Souffrent-elles de l'éloignement de leurs proches ? Vous le verrez, dans « Les Secrets de l'île » les célébrités se livrent à toutes les confidences !La première émission nous permettra aussi de tout savoir sur la façon dont tous se sont préparés à cette aventure exceptionnelle ! Chez eux, munis de petites caméras, ils ont tout filmé. Entraînement physique, régime hypo ou hyper calorique, shopping et valises « survie » : ils n'ont rien laissé au hasard avant de se confronter à l'île. Et bien sûr ils ont pu compter sur le soutien de leurs proches : Camille Cerf et sa sœur jumelle Mathilde, Priscilla Betti et son fiancé Gilles, Gwendal Peizerat et ses deux petites filles Chanelle et Lila… Les célébrités de « The Island » ont accepté de lever le voile sur leur intimité.Chaque semaine, dans « The Island Célébrités, les Secrets de l'île », l'une d'entre elles vous racontera elle-même son aventure, vécue de l'intérieur. Stomy Bugsy, Lââm, Priscilla… chacun a tenu la caméra pendant toute une journée, pour se confier, mais aussi pour filmer son quotidien sur l'île et celui de ses compagnons d'infortune !Le magazine « Star Island » reviendra chaque semaine sur les moments les plus drôles et inattendus vécus par nos célébrités. Et vous verrez, on est bien loin du glamour auquel la plupart d'entre elles sont habituées !L'émission vous proposera aussi de faire la connaissance d'explorateurs qui, à l'image de Mike Horn, parcourent le monde en quête de sensations fortes et testent leurs limites. Le premier portrait sera consacré à Christian Clot. Cet explorateur-chercheur suisse se confronte régulièrement aux climats les plus difficiles de la planète, à travers des treks en solitaire dans des conditions extrêmes. Son objectif : mieux connaître le fonctionnement de l'être humain.Enfin, dans « Les Secrets de l'île », vous apprendrez aussi les premiers gestes de secours à réaliser en cas d'accident ou de malaise. Piqûre de serpent, jambe cassée, insolation : en expédition ou plus simplement en randonnée on n'est jamais à l'abri d'un pépin, et les premières minutes sont essentielles pour éviter le drame. Eve Massart, spécialiste survie de « The Island » et Maxime Blondel, infirmier urgentiste membre de l'équipe de sécurité qui veille sur la santé des candidats, vous montreront ce qu'il faut faire.