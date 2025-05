The island, les secrets de l'île Épisode 2

Cette semaine, le rappeur et comédien Stomy Bugsy a lui-même tenu la caméra toute une journée pour vous raconter son aventure, vécue de l'intérieur. Chansons, mode et scoops en tout genre seront au programme du magazine « Star Island » qui, chaque semaine, vous montre nos célébrités sous un jour… pas toujours glamour !L'émission reviendra sur l'arrivée sur l'île de Camille Cerf, Miss France 2015, et sur le début d'aventure d'une célébrité qui s'est déjà taillé une réputation de véritable as de la survie : Gwendal Peizerat.Vous ferez aussi la connaissance de Christian Clot, un explorateur qui, à l'image de Mike Horn, parcourt le monde en quête de sensations fortes. Enfin, grâce à Eve Massart, spécialiste survie de « The Island », et Maxime Blondel, infirmier urgentiste membre de l'équipe de sécurité qui veille sur la santé des candidats, vous apprendrez les premiers gestes de secours à réaliser en cas d'accident ou de malaise.