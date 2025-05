The island, les secrets de l'île Épisode 3

Cette semaine « The Island Célébrités, les Secrets de l'île » reviendra sur le duo de choc formé par le champion olympique de natation Amaury Leveaux et par le danseur Brahim Zaïbat. Surnommés Diabolo et Satanas par le reste du groupe, ils sont les deux chiens fous à qui rien ne semble résister !Chansons, histoires d'amour et scoops : grâce au magazine « Star Island » vous découvrirez nos célébrités comme vous ne les avez jamais vues !Vous pourrez également vivre l'expérience de l'intérieur grâce à Laam ! La chanteuse a elle-même tenu la caméra pendant toute une journée : elle se confiera sur ses difficultés en survie, mais aussi sur le soutien qu'elle trouve auprès de ses camarades ! Enfin vous saurez tout sur Christian Califano, l'ancien pilier de l'équipe de France de rugby, 120 kg de force et de sensibilité !