The island, les secrets de l'île Épisode 4

Cette semaine, dans « The Island Célébrités, les Secrets de l'île », c'est la chanteuse Priscilla qui a tenu la caméra pendant toute une journée pour vous raconter son aventure de l'intérieur… Attention, prévoyez les mouchoirs !Révélations, enquêtes et, bien sûr, chansons inédites : grâce au magazine « Star Island », vous découvrirez de nouveau les célébrités sous un jour… pas toujours glamour !Nous nous intéresserons aussi de plus près à Olivier Dion. Depuis le début de l'aventure, le chanteur québécois fait tourner toutes les têtes grâce à sa plastique de rêve, mais en matière de survie aussi, il impressionne ses camarades !Enfin, vous pourrez faire la connaissance de Mélusine Mallender, une jeune exploratrice qui parcourt le monde à moto. Chaque année, elle avale des dizaines de milliers de kilomètres, par tous les temps et sur tous les terrains, en quête de sensations fortes et de belles rencontres !