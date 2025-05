The island, les secrets de l'île Épisode 5

Une semaine après son évacuation pour raisons médicales, la chanteuse Lââm a pu visionner les images de ce qui est arrivé à ses camarades depuis son départ. Dans « The Island Célébrités, les Secrets de l'île », vous découvrirez ce qu'elle en pense.Après plus de 10 jours de survie, loin de leurs proches et de leur confort habituel, les célébrités sont à fleur de peau. Une situation qui donne lieu à quelques conflits, mais aussi à des confidences inattendues. Brahim Zaïbat et ses soirées chez Madonna, Amaury Leveaux et ses nombreux tatouages, Lââm et ses débuts dans la chanson… Vous verrez que, sur l'île, ils se sont livrés comme jamais !Dans l'émission de ce soir, nous nous intéresserons de plus près à la chanteuse Louisy Joseph, qui a connu sa première baisse de moral. Enfin vous ferez plus ample connaissance avec l'équipe médicale qui veille à la sécurité des participants. Sans oublier le magazine « Star Island » qui, chaque semaine, vous permet de découvrir les célébrités sous un jour… pas toujours glamour !