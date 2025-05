The island, les secrets de l'île Épisode 6

L'expérience The Island s'est terminée ce soir pour nos 10 célébrités rescapées. Dans « The Island célébrités, les secrets de l'île » vous saurez tout sur le retour à la civilisation du groupe. Qui a perdu le plus de kilos ? Qui, au contraire, a bien stocké ses noix de coco ? La balance nous a livré son verdict !Après avoir passé 15 jours sans aucun contact avec le monde moderne, les célébrités ont retrouvé une ville à Panama City. Elles en ont profité pour s'accorder une pause bien-être en institut de beauté ou pour faire du shopping, mais aussi pour organiser un concert improvisé ! Vous découvrirez toutes les images de ce moment inoubliable.Nous reviendrons aussi sur le premier repas que nos célébrités ont pris ensemble autour d'une table ; l'occasion pour tous de se remplir l'estomac, mais également de faire le bilan de l'aventure !Enfin, nous les suivrons lors de leur retour en France. Et le magazine Star Island vous permettra une dernière fois de vous régaler en découvrant les scoops et indiscrétions de l'île !