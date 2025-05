The island Épisode 4 : l'île des femmes

8e jour pour les femmes et les nuits sont de plus en plus difficiles, notamment à cause des crabes et autres crustacés qui envahissent le camp et les attaquent.Pire, ce matin, c'est Kayla qui se réveille plus fatiguée et déprimée que jamais. Elle ne supporte plus les nombreuses piqures de moustiques dont elle est victime chaque jour un peu plus…Pour autant, les filles partent enfin à la conquête de l'île et tentent de pêcher et de chasser… Et ce sont Julieta, la médecin, et Virginie, l'éleveuse de porc, qui vont s'y frotter… Trouveront-elles une technique pour appâter les mammifères de l'île ?