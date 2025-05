The island Épisode 4 : l'île des hommes

Cela fait 8 jours que les hommes sont arrivés sur leur île. Depuis 2 jours, le groupe de 6 hommes partis en éclaireur sur la nouvelle plage voit arriver le reste du groupe. Les retrouvailles sont très froides. Le groupe de 8, fraîchement arrivé, décide contre toute attente de ne pas s'installer avec les autres mais un peu plus loin au nord de cette grande plage, ce qui déstabilise le petit groupe de 6, notamment Paul Junior et Mouline.L'installation du groupe de 8 est longue et laborieuse. Ismael, le cameraman, reproche à certains membres de son groupe comme Vincent, Alain, Vince et Mexan de ne pas s'impliquer dans la vie de camp et de se laisser vivre.À l'inverse, le petit groupe de 6 continue à bien fonctionner mais au 10e jour, l'un des membres de ce clan tombe malade, au point de risquer de quitter l'île….