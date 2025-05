The island Épisode 1

Lire la vidéo

Diffusé le 15/05/2018

11 célébrités ont accepté de relever le défi de survivre sur une île déserte du Pacifique pendant 15 jours sans nourriture, sans eau et loin, très loin de leur confort. Mike Horn a coaché les 11 célébrités et chacune d'entre elles s'est vue attribuer un objectif qu'elle devra mettre en pratique sur l'île pour mener à bien cette aventure. Accompagnées par 3 caméraman professionnels et un médecin, qui vivront dans les mêmes conditions, ces 11 stars françaises vont être livrées à elles-mêmes. Loin des strass et des paillettes, disposeront-elles des ressources nécessaires pour survivre sur une des îles les plus hostiles de la planète ? Auront-elles suffisamment de détermination pour aller au bout ?