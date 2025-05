The island Épisode 1 : l'île des femmes

Lire la vidéo

Le bateau de Mike Horn ne pouvant accoster, les femmes sont elles aussi obligées de finir à la nage. Le début de l'expérience commence sur les chapeaux de roue, « une vraie arrivée d'aventurière » comme le dit Julieta, la médecin du groupe. C'est d'ailleurs elle qui mène les opérations une fois toutes les femmes arrivées sur la terre ferme. Consciente qu'il ne leur reste que 2 heures avant la tombée de la nuit, elle propose au groupe de s'engouffrer dans la jungle à la recherche d'un endroit où installer un camp temporaire avant l'obscurité totale. Après une longue marche, les femmes s'installent dans la jungle et les premières tensions apparaissent. Muriel, la doyenne du groupe de 60 ans, agace à parler sans cesse, et la 1re réunion du soir pour décider du programme du lendemain se fait dans un vacarme infernal. C'est la désorganisation la plus totale. Personne n'est d'accord. Quant à la nuit, ces femmes risquent de s'en souvenir longtemps. Les bruits de la jungle les effrayent au point qu'elles n'arrivent pas à fermer l'œil de la nuit. Et ce n'est que le début. Le lendemain, alors qu'elles tentent de traverser la jungle, une terrible averse s'abat sur le groupe. Et c'est sans compter la 1re grosse blessure de l'expérience ; Louisa, l'une des 4 camerawoman, se blesse à la main obligeant Julieta à suturer la plaie sur place, pour éviter l'infection. Les ennuis ne font que commencer pour ces 15 femmes sans aucune connaissance en matière de survie…