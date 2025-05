The island Épisode 1 : l'île des hommes

Le bateau de Mike ne pouvant accoster sur l'île à cause des rochers, les hommes sont obligés de plonger dans l'eau pour atteindre le rivage ce qui ne rassure pas Vince, le trentenaire parisien, qui s'est déjà blessé à la main à peine monté dans le bateau… Une fois à terre, les hommes ont en tête de trouver un camp pour passer leur 1re nuit mais ne savent pas du tout où aller. À force de marche, ils optent finalement pour un terrain à peu près dégagé mais non abrité, en plein milieu de la jungle. Fatigués, stressés, et désorientés, les hommes agissent dans une désorganisation totale et les premières tensions apparaissent, notamment entre les 2 chefs d'entreprise parisiens, Mexan et Paul Junior. Pour d'autres, comme le benjamin du groupe, Clément, 19 ans, étudiant en droit, ce sont les premiers doutes qui s'installent, a-t-il vraiment bien fait d'accepter de venir sur cette île ? Et la 1re nuit pourrait bien le conforter dans ses doutes. Les hommes découvrent ce que peut être une tempête tropicale en pleine saison des pluies. N'ayant pas eu le temps de fabriquer un abri étanche, ils passent leur 1re nuit sous la pluie et dorment à peine quelques heures… Pour ceux qui réussissent à dormir ! Le lendemain, fatigués et affamés, les hommes se mettent en quête d'un endroit plus accueillant pour établir un véritable camp… Mais savent-ils seulement dans quelle direction aller ?