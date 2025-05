The island Épisode 1 - Partie 2

Diffusé le 07/01/2025

Au large de la Malaisie, sur l’île de Ko Tarutao, 10 personnalités, 3 cadreurs et 1 médecin vont devoir survivre. Tous vont lutter, ensemble, pour atteindre leur unique objectif : se rendre au point d’exfiltration en 10 jours. Ils vont connaître la faim, la soif, les intempéries, des victoires, des accidents et des découragements, des amitiés et des tensions intenses, à travers une jungle sauvage aussi belle que dangereuse. Cette saison, la difficulté monte d’un cran avec le défi itinérant. Pour la première fois, ils devront suivre un périple à travers la jungle, en plusieurs étapes pour atteindre la plage d’exfiltration. Entraînés par l’explorateur de l’extrême Loury Lag, ils vont vivre une expérience de survie brute, se confronter aux autres et à eux-mêmes et en ressortir changés à jamais.