The island Épisode 1

Lire la vidéo

Sur un archipel vierge, perdu en plein cœur de l’océan Pacifique, 22 hommes et femmes vont tenter de survivre ensemble, pendant des semaines, dans les conditions réelles de naufragés. Répartis en 4 groupes à des endroits différents de l'archipel, ils ignoreront totalement l'existence des autres naufragés et penseront être les seuls à vivre cette expérience unique. Sur place, ils devront s'organiser et se soutenir pour faire face aux tempêtes tropicales qui s'abattront sans cesse, rendant quasiment impossible la vie sur l'archipel.