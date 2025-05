The island Épisode 10

Dans le grand groupe, la décision a été prise de quitter cette plage infestée de moucherons tropicaux et de partir en quête de l'eldorado qu'ils cherchent tant depuis 2 semaines. 4 éclaireurs ont donc pour mission de partir vers le Nord explorer les côtes. Une exploration qui ne doit durer que 24h… mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et les 4 éclaireurs ne vont pas pouvoir revenir dans les temps, provoquant la colère et un sentiment d'abandon chez le groupe resté au camp…Du côté du petit groupe, c'est l'hécatombe, les naufragés quittent l'expérience les uns après les autres…