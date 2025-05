The island Épisode 11

Lire la vidéo

Les naufragés du groupe de 15 sont à bout et ne supportent plus leur plage infestée de moucherons. 4 éclaireurs – François, Aurélien, Jérémie et Martin - sont donc partis chercher une nouvelle plage. Mais après 48 heures d'absence, ne les voyant pas revenir dans les temps, le groupe resté sur le camp a décidé de partir lui-même en quête d'un eldorado. Déçus, avec le sentiment d'avoir été abandonnés, ils sont bien loin d'imaginer que les 4 éclaireurs ont, en fait, fait la connaissance d'autres naufragés…