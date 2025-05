The island Épisode 12

Diffusé le 19/06/2018

Au 15e jour, la nostalgie gagne les célébrités au moment d’éteindre le feu et de quitter le camp. L'expédition pour retrouver Mike Horn est longue et laborieuse, mais patience et cohésion sont les maîtres mots pour cette dernière ligne droite. Pour ceux qui iront jusqu'au bout, la fierté sera à la hauteur de la tâche qu'ils viennent d'accomplir. Les célébrités vont retrouveront les joies du monde moderne et, pour leur première soirée loin de l'île, une dernière surprise les attend…