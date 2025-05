The island Épisode 12

Lire la vidéo

Pour la 1re fois, les 18 naufragés sont réunis et ont décidé de la plage où installer leur camp… Mais la vie en communauté est un vrai challenge, et les conditions difficiles de survie mettent chaque jour un peu plus les nerfs à vif. Aussi, quand il faut réorganiser un nouveau camp pour la 4e fois de l'expérience, le cœur n'y est plus et la fatigue a pris le dessus.Mais après une installation compliquée, les 18 naufragés vont enfin pouvoir profiter un peu des joies de l'île… Bronzette et baignade sont enfin au programme pour les naufragés !