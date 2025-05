The island Épisode 13

Il n'y a plus qu'un seul et même groupe de 18 naufragés sur The Island. Leur priorité, trouver à manger car les ressources s'amenuisent et les corps lâchent, surtout pour Romain le plus sportif d'entre eux, qui n'arrive plus à se mettre debout… Une expédition de la dernière chance est lancée pour trouver du manioc avec Didier, Cyril, Claire et Jérémie… Sans cet aliment riche en énergie, la suite de l'expérience est compromise pour certains. Alors, arriveront-ils à trouver du manioc ?