The island Épisode 15

Le message de Mike Horn a eu l'effet d'une bombe sur les 18 naufragés qui doivent regagner la civilisation - un village de pêcheurs - par leurs propres moyens : 48h de trek, 9 km de jungle, 900m de traversée en radeau… Ils ne sont pas au bout de leur peine. En effet, à presque 4 semaines du début de l'expérience, les corps sont fatigués. Et si tous se posent des questions sur leur capacité à faire ce trek final, pour Claire, Thibaud et Jérémie, le trek pourrait même être compromis… Surtout que le parcours est semé d'embûches : ce n'est pas 1 mais 3 crocodiles qui les attendent sur le chemin ! Mais ces derniers instants sur l'île sont aussi l'occasion pour tous de faire un bilan et de se remémorer les bons moments de l'expérience.