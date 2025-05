The island Épisode 16

Pour ceux qui réussiront à retrouver la civilisation, c'est une grande victoire. Entre la fierté d'avoir été au bout de l'expérience et la joie de revoir prochainement leurs proches, les naufragés sont submergés par l'émotion.Après 28 jours sans téléphone, sans nourriture et sans confort moderne, ils vont se redécouvrir dans le miroir, retrouver les joies de l'eau courante et du savon et surtout parler à leurs familles.Pour tous, les moments passés sur l'île resteront gravés dans les mémoires.