The island Épisode 2 : l'île des femmes

Sur l'île des femmes, il ne cesse de pleuvoir jour et nuit. Seulement 3 jours que les filles sont arrivées, et déjà elles sont à bout : elles passent de très mauvaises nuits sous la pluie, et c'est sans compter de douloureux réveils liés aux multiples piqures de moustiques et autres puces de sables qui les attaquent durant leur sommeil. Pour Lora, la jeune coiffeuse parisienne de 24 ans, ces piqures sont très difficiles à supporter ; elle ne cesse de se gratter.Au 4e jour, les filles découvrent aussi à quel point le manque d'hygiène est difficile à supporter. Le feu est une priorité pour permettre de faire cuire des aliments, faire bouillir de l'eau, mais aussi dormir au sec et faire fuir les insectes. La situation du camp devient de plus en plus précaire car après avoir connu des averses à répétition, les femmes connaissent un début de sécheresse qui semble vouloir s'installer durablement… Julieta, le médecin du groupe, impose un rationnement drastique de l'eau. Les filles le savent, elles doivent absolument trouver une source d'eau quelque part sur l'île si elles veulent tenir les nombreux jours restants car leurs réserves ne vont pas leur permettre de tenir plus de 24 heures… Une expédition menée par Hélène, la mère de famille de 36 ans, est lancée. Les femmes vont-elles trouver la source tant espérée ?