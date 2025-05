The island Épisode 2 : l'île des hommes

3e jour de l'expérience et déjà Clément, le jeune étudiant en droit de 19 ans, fait un malaise par manque de nourriture… Quant aux conditions climatiques, elles sont très difficiles. La pluie persistante a laissé place à une sécheresse extrême obligeant les hommes à un rationnement du peu d'eau qu'il leur reste.Les hommes comprennent très vite que la plage sur laquelle ils se sont installés n'est peut-être pas la meilleure en termes de ressources naturelles pour survivre les 3 prochaines semaines.Au hasard d'une expédition pour chercher de l'eau, ils découvrent au loin une plage qui paraît idyllique et surtout plus propice à l'installation d'un camp. À leur retour, tous prennent la décision de déménager dès le lendemain. Mais un obstacle vient perturber leur départ : l'un d'entre eux tombe malade et semble incapable de suivre les hommes dans leur exode vers un nouveau camp… Le groupe est bloqué, et pourtant leur plage n'a plus rien à leur apporter… Quelle décision les hommes vont-ils prendre pour assurer leur survie ?