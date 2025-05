The island Épisode 2

Lire la vidéo

Les 13 hommes sont arrivés sur l'île depuis 5 jours. Déracinés de leur quotidien confortable français, et passée l'euphorie des premières heures, ils ont pris conscience de la dure réalité de la survie sur une île déserte. Avant toutes choses, ils ont dû trouver un lieu sain et sécurisé pour poser leur camp, puis leur salut est passé par le feu, indispensable pour se chauffer, se protéger et se nourrir. Après 5 jours passés sur l'île, la situation est critique. Des caractères se sont révélés sur ce 1er épisode, des leaders ont tenté de prendre le groupe en main, mais ont-ils fait les bons choix ? Après avoir perdu un participant, qui a dû quitter l'île pour raison médicale, les hommes se retrouvent au nombre de 12, et l'on sent déjà qu'un nouveau membre du groupe commence à flancher. Alors combien seront-ils à la fin de l'expérience, après 28 jours passés sur l'île ?