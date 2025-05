The island Épisode 3 : l'île des hommes

Au 6e jour, l'un des membres du groupe tombe malade et doit très vite être ausculté par la cellule médicale. Il souffre d'une grave déshydratation.Pendant ce temps, un groupe composé de 6 hommes, parmi les plus forts, part en éclaireur sur la nouvelle plage aperçue la veille pendant une exploration. Tous espèrent que cet eldorado sera parfait pour installer un nouveau camp durable.Une fois arrivé, ce petit groupe n'est pas déçu. Cette plage semble regorger de toutes les ressources naturelles pour survivre, et notamment de bois sec pour le feu qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire depuis qu'ils sont sur cette île. Très vite, le groupe ne connaît que des succès mais réussiront-ils enfin à faire le feu qui leur manque tant depuis le début de l'expérience ? Au bout de 2 jours séparés de l'autre groupe, les hommes restés sur le 1er camp envisagent de rejoindre la nouvelle plage. Comment vont se passer les retrouvailles entre les 2 camps ?