The island Épisode 4

Lire la vidéo

Les 4 groupes sont arrivés depuis 4 jours et déjà, les terribles conditions de survie font des ravages chez les naufragés les plus faibles… Mais tous ne vivent pas la même expérience : alors que certains se laissent aller au désespoir, pour d'autres, l'aventure est l'occasion de belles rencontres et de jolis moments. Mais pour combien de temps encore ? Les tensions se font de plus en plus fréquentes et la saison des pluies, qui n'en finit plus, n'arrange rien…